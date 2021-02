Sanremo: Moreno 'il Biondo' in quarantena, 'sto bene'

BOLOGNA, 18 FEB - "Sto bene". È quanto fa sapere Moreno Conficconi, in arte 'Il Biondo', dopo essere risultato positivo ieri al test antigenico eseguito dopo essere arrivato al Teatro Ariston di Sanremo. Il musicista romagnolo, celebre nel mondo del liscio, è tra i big in gara alla prossima edizione del festival con la band Extraliscio. Conficconi ha fatto sapere ai suoi di stare bene e attualmente si trova in quarantena. Nonostante la notizia della positività sia arrivata a 13 giorni dall'inizio della festival, dal suo staff prevale l'ottimismo riguardo alla sua partecipazione. Difficile sapere molto di più, visto il silenzio cui gli artisti sono tenuti. Oggi Conficconi eseguirà il test molecolare e il risultato è atteso per i prossimi giorni. (ANSA).