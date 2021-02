Musica: Fenice, Manacorda dirige Gustav Mahler in streaming

VENEZIA, 18 FEB - Con un concerto in diretta streaming, Antonello Manacorda torna a dirigere l'Orchestra del Teatro La Fenice, su musiche di Gustav Mahler. Il maestro di origini torinesi, direttore principale della Kammerakademie di Potsdam, eseguirà la Sinfonia n. 4 in sol maggiore, con la partecipazione del soprano Carmela Remigio come voce solista del quarto movimento. L'appuntamento sarà ancora una volta sul web e in diretta streaming, domenica 21 febbraio alle ore 17.30 sul sito www.teatrolafenice.it e sul canale YouTube del Teatro, in forma gratuita. Quello diretto da Manacorda è il primo di quattro appuntamenti sinfonici e corali che nelle prossime settimane, dal 21 febbraio al 6 marzo, saranno trasmessi in diretta streaming dalla Fenice e dal Teatro Malibran. Seguiranno il concerto diretto da Juraj Valcuha con musiche di Debussy e Musorgskij (27 febbraio) e quello di Coro e strumentisti del Teatro La Fenice, diretto da Claudio Marino Moretti, che proporrà pagine del compositore lettone Peteris Vasks e di Leonard Bernstein (28 febbraio); Tom Koopman sarà il protagonista dell'ultimo concerto: al debutto sul podio veneziano, guiderà l'Orchestra in un programma dedicato a Bach e Beethoven (6 marzo). (ANSA).