Usa, fermato pirata strada accusato morte padre Nicki Minaj

NEW YORK, 18 FEB - E' stato arrestato il pirata della strada accusato di aver investito e ucciso il padre della rapper americana Nicki Minaj. Lo hanno reso noto ieri sera le autorità Usa. Il 70enne Charles Polevich è stato accusato di "aver abbandonato la scena di un incidente mortale e di aver manomesso le prove", ha detto la polizia. Polevich si è dichiarato non colpevole ed è stato rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 250.000 dollari, riferisce il suo avvocato Michael Scotto interrogato dalla Cnn. Il padre di Nicki Minaj, il 64enne Robert Maraj, stava camminando venerdì scorso per strada a Mineola, a Long Island nello stato di New York, quando è stato investito da un'auto. L'autista è fuggito e Maraj è stato portato in ospedale, dove è morto il giorno dopo sabato. La rapper 38enne newyorkese, nata a Trinidad e Tobago e cresciuta nel quartiere del Queens vicino a dove è stato ucciso suo padre, non ha ancora parlato ufficialmente. (ANSA).