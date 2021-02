Premio WGA, candidati Borat 2 e Judas and the Black Messiah

NEW YORK, 17 FEB - Borat 2 e Judas and the Black Messiah sono tra i film nominati per la prossima edizione dei premi WGA, assegnati dai Writers Guild of America, West e Writers Guild of America, East, per le migliori sceneggiature cinematografiche, televisive e radiofoniche. Judas and the Black Messiah (2021) è candidato per la categoria miglior sceneggiatura originale mentre il seguito di Borat (Amazon,2020) è candidato come miglior adattamento. Per la stessa categoria candidati anche Ma Rainey's Black Bottom (Netflix, 2020) e One Night in Miami (Amazon, 2020) (ANSA).