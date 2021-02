Musica: San Carlo, on line 'La Grande' di Franz Schubert

NAPOLI, 17 FEB - Ultimo appuntamento di febbraio per la stagione in streaming del Teatro di San Carlo di Napoli: da venerdì 19, alle 20, sarà disponibile on line la Sinfonia n. 9 in do maggiore D. 944 "La Grande" di Franz Schubert, protagonista l'Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Maurizio Agostini. Il concerto sarà trasmesso sulla pagina Facebook, sulla piattaforma Mymovies.it e sul sito del Teatro. ''La denominazione la Grande nacque a posteriori per distinguerla da Sinfonia n.6 D.589 denominata la Piccola: entrambe infatti sono nella stessa tonalità di Do maggiore - spiega Dinko Fabris nella sua nota storica - Si tratta di una Sinfonia davvero grandiosa, in cui i primi tre movimenti innescano un meccanismo dinamico che prepara l'esplosione del movimento conclusivo, uno dei più monumentali finali della storia del genere sinfonico''. Nel presentare il concerto Fabris ricorda che il viennese Franz Schubert (1797-1828), ''viveva a Vienna a pochi isolati di distanza da Beethoven, ma la sua produzione sinfonica ebbe un destino ben diverso dal compositore che più lo aveva influenzato. Fu costretto a mantenersi partecipando come pianista a serate mondane, continuò a scrivere un'impressionante quantità di musica di grande ispirazione artistica destinata a rimanere nei suoi cassetti, dove fortunatamente fu ritrovata dopo la sua morte precoce. Tra le sue dieci composizioni sinfoniche la Sinfonia n.9 D. 944 fu la prima ad avere considerata per un'esecuzione pubblica ufficiale durante gli ultimi anni della sua vita: citata per la prima volta in una lettera di un amico drammaturgo, era stata composta a Vienna nel 1825 e presentata alla famosa Società degli Amici della Musica della città nel 1828, che ne iniziò anche le prove ma poi rifiutò l'esecuzione considerandola troppo complicata. Fu ritrovata da Schumann ed ebbe la sua prima esecuzione a Lipsia nel 1839 diretta da Mendelssohn.''. Il calendario degli appuntamenti del Massimo napoletano in streaming è annunciato di mese in mese: è possibile sottoscrivere un mini-abbonamento al costo di 4,99 che dà diritto ad usufruire degli spettacoli per tutto il mese o si può acquistare lo streaming di un singolo appuntamento al costo di 2,29 euro. (ANSA).