Corto ironico Fridays for future,corsa a Marte bene per 1%

ROMA, 17 FEB - Perché spendiamo miliardi per andare su Marte quando possiamo usare questi fondi per ricostruire la Terra? In previsione dell'arrivo del 18 febbraio del Perseverance Rover della NASA su Marte, i Fridays For Future, il movimento nato sull'esempio di attivismo ambientalista di Greta Thunberg, puntano sull'ironia in un cortometraggio, sviluppato con lo studio Fred e Farid di Los Angeles e intitolato '1%' "per risvegliare il 99% degli umani che dovranno restare sulla Terra". Ammettiamolo, vivere sulla Terra non è così bello in questo momento. Respiriamo con indosso mascherine protettive, abbiamo una socialità ridotta al lumicino e tutte le cose piacevoli della vita come conoscere posti e persone, fare festa con gli amici, vedere musica dal vivo, abbracciarsi, andare al cinema, al teatro sembrano essere rimandate a data da destinarsi. "E se scappassimo dalla Terra e andassimo su Marte?" è la domanda da cui parte il cortometraggio, visto che la missione delle persone di colonizzare il Pianeta Rosso sta guadagnando slancio e vengono spesi miliardi e miliardi di dollari. Domani, il 18 febbraio, il Rover Perseverance della NASA atterra su Marte (2.7 bilioni di dollari), unendosi all'orbiter Hope degli Emirati Arabi Uniti e all'orbiter cinese Tianwen-1 e al duo rover, anch'essi appena arrivati. I rover per ora, ma gli umani sono i prossimi... Elon Musk è "altamente fiducioso" che SpaceX farà atterrare gli umani su Marte entro il 2026. Sembra una buona notizia. Ma - è il messaggio sarcastico del corto dei FFF - "è solo una buona notizia per coloro che sono miliardari o leader mondiali, il famoso 1%. Tutti gli altri sono semplicemente sfortunati: il 99% dovrà rimanere sulla Terra, allora faremo meglio a salvare questo Pianeta, non abbiamo scelta". (ANSA).