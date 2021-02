Cinema: primo ciak per Siccità di Virzì

ROMA, 17 FEB - Sono partite a Roma le riprese di "Siccità", il nuovo film di Paolo Virzì, che vede nel cast Monica Bellucci, Emanuela Fanelli, Elena Lietti, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea, Gabriel Montesi, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Tommaso Ragno, Diego Ribon, Sara Serraiocco, Max Tortora. Il soggetto è di Paolo Giordano e Paolo Virzì. La sceneggiatura è firmata da Francesca Archibugi, Paolo Giordano, Francesco Piccolo e Paolo Virzì. La storia immagina una Roma nella quale non piove da tre anni e dove la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno beffardo e tragico, mentre cercano ognuno la propria redenzione. Il film è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution. Uscirà al cinema, distribuito da Vision Distribution. (ANSA).