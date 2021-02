Sanremo: Arisa, oggi posso fare a meno di tutto ma non di me

ROMA, 16 FEB - Arisa è in continua evoluzione. Come artista e, forse, ancor di più come donna. E anche stavolta, in gara per la settima volta al festival di Sanremo con il brano scritto da Gigi D'Alessio Potevi fare di più, torna con un nuovo look, una nuova consapevolezza e una nuova sfida artistica. "Ho bisogno di vedermi sempre diversa - racconta -. Cambio perché cambiare mi dà nuovi punti di vista e mi immedesimo nelle persone che ho vicino, come, facendo i dovuti rapporti, diceva anche David Bowie". Con una certezza: "Oggi posso fare a meno di tutto tranne che di me stessa". Potevi fare di più è il racconto di un momento di liberazione da una relazione tossica. "C'è la mia storia, ma c'è la storia di tutti. Quando ho ascoltato il brano per la prima volta ho sentito una grandissima verità. E io ho bisogno di cantare cose autentiche per sentirle mie. La canzone è riflesso di quello che sono oggi. Un messaggio? Imparare ad amare se stessi, per riconoscere l'amore degli altri. Quando siamo in una situazione non congeniale, bisogna prendere consapevolezza che nella vita si deve essere felici. Si può fare, non è un peccato". Il brano farà parte del nuovo disco di Arisa che uscirà in primavera e che segna, anche in questo caso, una nuova ripartenza come indipendente con Believe. "Mi sento padrona della mia musica, prima non avrei potuto esserlo, non ero in grado - spiega -. Ora sono più coraggiosa e mi butto sulle cose". Nella sua carriera, il Festival - con una vittoria tra le Nuove Proposte, una tra i Big, una co-conduzione - è sempre stato un passaggio fondamentale. "Quando una cosa ti dà tanto, devi restituirlo. Quest'anno Sanremo si preannuncia con tante difficoltà, ma andiamo a fare il nostro lavoro e ci adatteremo. Una parte di lavoratori dello spettacolo può avere l'occasione per rimettersi in bolla: tirarsi indietro sarebbe stato un errore e ce la metteremo tutta per fare grande festa e rallegrare gli italiani". (ANSA).