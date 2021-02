Nastri, Fellini, Edoardo e Totti in gara per i docu

ROMA, 15 FEB - Federico Fellini, Eduardo, Paolo Conte, la famiglia Rossellini, Giuliano e Vera Montaldo e Francesco Totti, che si racconta nel film firmato Alex Infascelli, sono tra i protagonisti dei documentari in corsa per i Nastri d'Argento 2021. Li annunciano i Giornalisti Cinematografici Italiani che li hanno scelti nella Selezione ufficiale dei 60 titoli tra i 170 usciti nel 2020. Un palmarès ricco di temi, storie e personaggi che non dimentica l'attualità, ma anche la memoria del viaggio in Vietnam tra le foto ritrovate dalla grande Cecilia Mangini, appena scomparsa, che con il suo coautore Paolo Pisanelli i Nastri ricordano, in una selezione che propone proprio la sua ultima regia. Gli anni '70 tra violenza e politica a Torino e Roma, come, da Napoli, i sogni del Rione Sanità o la memoria anche privata di Molecole, che ha inaugurato l'ultima Mostra di Venezia, sono tra i temi finalisti del 'Cinema del reale' con il mondo di Punta Sacra, alla foce del Tevere, dove ancora è vivo il ricordo di Pasolini. Ma i documentari del 2020 sono anche un'incursione nella vita e nei pensieri che riguardano il corpo o l'esperienza della malattia vissuta nel lockdown (la racconta Elisa Fuksas nel suo iSola). Tra i titoli finalisti anche la memoria del cinema che ricorda il fascino di Alida Valli e la storia di un'attrice, una donna originale come Veronica Lazar, compagna di Adolfo Celi, nel racconto dei suoi figli. Ritratti speciali poi della famiglia Rossellini come di Federico Fellini in Fellini degli spiriti di Anselma Dell'Olio. (ANSA).