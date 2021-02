Padre rapper Nicki Minaj travolto e ucciso da un'auto a NY

NEW YORK, 15 FEB - Il padre della rapper Nicki Minaj è stato travolto e ucciso da un'auto a Long Island, New York. Robert Maraj aveva 65 anni e l'autista della vettura si è dato alla fuga dopo l'incidente. Non è stato ancora identificato. Al momento la Minaj, all'anagrafe Onika Tanya Maraj, non ha commentato la morte del padre e non è chiaro che tipo di rapporti ci fossero tra i due. In diverse occasioni sono stati fotografati assieme. (ANSA).