Bill Murray, Sofia Coppola rende tutto da sogno

ROMA, 15 FEB - Una nomination ai Golden Globes come attore non protagonista, e la possibilità di entrare in cinquina anche per gli Oscar, riflette la riuscita della nuova collaborazione di Bill Murray con Sofia Coppola in On The rocks, la delicata commedia famigliare con Rashida Jones e Marlon Wayans, disponibile su Apple Tv+. "Sofia sa sempre quello che vuole - spiega l'attore in un incontro online organizzato nella serata di San Valentino dall'American Cinemateque, di cui è stato protagonista insieme alla cineasta e a Jim Jarmusch nel ruolo inedito di moderatore -. Lei rende tutto da sogno. Si prende cura di te, è attenta a tutti quelli che ha intorno, come regista e come donna. E' splendido lavorare con lei". Dopo il cult Lost in translation (2003) e lo speciale televisivo A Very Murray Christmas (2015), la regista ha scritto On the Rocks pensando a Murray: "So che il pubblico ama molto il suo personaggio in Lost in translation e volevo che questo ruolo fosse all'altezza di quello. Avere Bill in mente, la sua personalità, i suoi gesti, mi ha aiutato molto nello sviluppare il personaggio. Poi naturalmente resta sempre la sorpresa di quello che lui è capace di creare sul set". Il film è centrato, secondo Murray, sulla "ricerca di una verità invisibile, che spinge i personaggi a rivoltare pure i tappeti alla ricerca di indizi". La storia, ambientata a New York ("Abbiamo girato nei mesi prima del covid, avevamo appena finito il missaggio quando si è entrati in emergenza pandemia" racconta la regista), con una breve parentesi in Messico, ruota intorno a Laura (Jones), scrittrice, moglie e madre di due bambini piccoli, che sente il marito Dean (Wayans), spesso fuori per lavoro, sempre più distaccato. Laura teme ci possa essere di mezzo un'altra donna e si confida al telefono con il padre, Felix (Murray), ex gallerista, bon vivant e inguaribile seduttore. L'uomo prontamente arriva da Parigi e si offre di aiutare la figlia a scoprire la verità. Sofia Coppola ha avuto in mente a lungo "la storia di questo padre e di questa figlia per le strade di New York, ma avevo deciso di girarla solo quando avessi trovato la maniera giusta". (ANSA).