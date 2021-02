ROMA, 15 FEB - Debutta 'Sbagliata', il primo podcast fictional seriale italiano, prodotto dalla nuova Sirene Records di Virginia Valsecchi, con protagonista Pilar Fogliati nel ruolo di Emma, una trentenne estremamente confusa. Il podcast si sviluppa in 6 episodi da 25 minuti l'uno, è disponibile dal 12 febbraio su Spotify, Apple Podcast, Spreaker ed è nella top ten delle maggiori piattaforme di podcasting. In sole 48 ore ha scalato le classifiche raggiungendo un successo incredibile e inaspettato anche per la produttrice stessa. "L'ambizione era intercettare questo trend producendo contenuti di qualità. Abbiamo studiato molto e siamo stati pignoli nel voler creare una recitazione informale e meno impostata possibile, basata su contenuti che attingono alla verità di una ragazza di 30 anni. Tutto si basa su fatti reali" dice Virginia Valsecchi, ideatrice del progetto con Daniela delle Foglie e produttrice con Dario Martelli per Sirene Records. Capri Entertainment allarga così i propri orizzonti aprendo con Sirene Records una nuova realtà dedicata al podcasting e all'audio intrattenimento. "I podcast sono la rivoluzione digitale, i fruitori maggiori sono i ragazzi tra i 18 e i 35 anni e noi, come realtà giovane, vogliamo sviluppare e produrre contenuti originali di vario genere. Il nostro obiettivo è quello di dare voce alle storie e sottolineare il potere delle parole attraverso una squadra di professionisti in grado di tradurre in 'ascolto' le immagini di un storia che ha una narrazione precisa" spiega Virginia Valsecchi. All'interno del cast anche Ricky Tognazzi e Simona Izzo, nel ruolo della madre e del padre di Emma, oltre a dei camei di artisti come Carl Brave, Aiello, Motta, Margherita Vicario, Michela Giraud, Filo Vals, Maldestro, Daniela Collu. La colonna sonora del podcast è curata dalla giovane cantautrice Adelasia che ha riarrangiato un suo pezzo (Camera Mia) per Sbagliata. (ANSA).