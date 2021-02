Musica, duetti cantanti-calciatori a Football Rock Live

MILANO, 15 FEB - Duetti di calciatori e cantanti, a sostegno della Onlus Insuperabili: è fissata per il prossimo 24 agosto all'Arena Civica di Milano la prima edizione di Football Rock Live, nata dall'idea dell'agente sportivo Helga Leoni e con la direzione artistica di Saturnino. I calciatori insieme ai cantanti formeranno delle coppie, ognuna delle quali presenterà una canzone nota o inedita del cantante del duo. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Onlus insuperabili, che dal 2012 si occupa di rendere possibile l'attività sportiva e calcistica a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. "La pratica dell'educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti, il calcio è il gioco che tutti amano e che vorrebbero praticare - dichiara il presidente di Insuperabili, Leonardi Davide - Da 8 anni siamo scesi in campo per promuovere un cambiamento che prima di essere sportivo è culturale". Direttore artistico della manifestazione è Saturnino, compositore e produttore discografico, nonché storico bassista di Jovanotti: "Il calcio e la musica - dice - hanno in comune tante cose, come l'energia e la passione. Faremo di tutto per dare un segnale positivo in questo momento difficile e fare gol tutti assieme!" (ANSA).