'I Care a Lot', dark thriller al femminile

ROMA, 14 FEB - I CARE A LOT, prodotto dalla Black Bear Pictures e scritto e diretto dal regista inglese J Blakeson (The Disappearance of Alice Creed), è uno strano dark-thriller, già passato al Toronto Film Festival 2020, che mantiene la tensione fino alla fine. Un thriller per certi versi al femminile visto che il cattivo, o meglio le cattive principali sono due donne piuttosto spregiudicate. In esclusiva su Amazon Prime Video dal 19 febbraio, I CARE A LOT, che ha raggiunto su Rotten Tomatoes un rating del 93%, parte con una antipatica e prepotente Marla Grayson (Rosamund Pike) tutrice legale affidata dal tribunale a decine di anziani. Una che si dovrebbe 'prendersi cura' di questi vecchietti, come ricorda appunto il titolo, ma in realtà è solo una dottoressa che con i suoi metodi loschi, ma del tutto legali, truffa i suoi assistiti sottraendo i loro beni. "L'idea è nata quando ho sentito le notizie di questi tutori legali predatori che sfruttavano scappatoie legali per trarre vantaggio dalle persone anziane, praticamente privandole della loro vita e dei loro beni per riempirsi le tasche. Queste storie erano orribili e non insolite. Così - continua J Blakeson - ho pensato ci fosse qualcosa di quasi kafkiano quando qualcuno bussa alla tua porta e ti porta via tutto per un motivo tra l'altro previsto dal diritto. Questi tutori legali hanno infatti la legge dalla loro parte e non c'è niente che tu puoi fare, questo mi ha terrorizzato e ho pensato che fosse un buon punto di partenza per un personaggio spietato e machiavellico come Marla". (ANSA).