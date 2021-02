Opera Roma: streaming attira, 130mila spettatori in due mesi

ROMA, 13 FEB - Conquista sempre più appassionati l' offerta online dell' Opera di Roma lanciata per continuare a proporre musica di qualità nonostante gli impedimenti causati dall' emergenza virus. Le trasmissioni in streaming e live streaming dei concerti e dei balletti della stagione 2020/21 hanno superato fino ad oggi le 130 mila visualizzazioni in due mesi. Visto il grande successo degli spettacoli del 'Teatro Digitale' su operaroma-tv, il canale YouTube ufficiale dell' istituzione, I Puritani di Vincenzo Bellini in forma di concerto disponibile gratuitamente sarà prolungato dal 14 al 28 febbraio. L'opera del compositore siciliano è in forma di concerto con l'Orchestra guidata dal maestro Abbado, il Coro diretto da Roberto Gabbiani e con protagonisti Jessica Pratt (Elvira), Lawrence Brownlee (Arturo) e Franco Vassallo (Riccardo). Dalla prima del 23 gennaio in live streaming di questi spettacolo dal Teatro Costanzi a oggi sono state registrate oltre 37mila visualizzazioni. I prossimi appuntamenti sono in programma il 25 febbraio alle 20 con "Opera al MAXXI", concerto dedicato a Igor' Stravinskij con l'Orchestra dell'Opera di Roma diretta dal maestro Daniele Gatti, in streaming gratuito sui canali You Tube dell'Opera di Roma e del MAXXI; in aprile arriverà la nuova collaborazione tra il Lirico Romano e Rai Cultura in prima serata su Rai3, La Traviata di Giuseppe Verdi. Sul podio il direttore musicale dell'Opera di Roma, Daniele Gatti; alla regia e alle scene di questo nuovo film-opera ancora una volta Mario Martone. (ANSA).