Sanremo: Greta Zuccoli, io tra cantautorato e folk

ROMA, 13 FEB - Tra le Nuove Proposte del prossimo festival di Sanremo, dal 2 al 6 marzo, Greta Zuccoli, oltre che con una voce e una canzone (Ogni cosa sa di te) che ha messo tutti d'accordo, ci arriva anche con un curriculum di tutto rispetto. A 21 anni, la giovane cantautrice napoletana, che ha iniziato a cimentarsi con la musica intorno ai 14-15, vanta già collaborazioni con Damien Rice e Diodato (che ha curato la produzione artistica del brano sanremese insieme a Tommaso Colliva), "esperienze bellissime che mi hanno aperto il cuore". Amante del cantautorato classico, da Sergio Endrigo a Fabrizio De Andrè, passando per Lucio Dalla, nei suoi ascolti anche tanto folk nord-europeo e brit-pop, tra Massive Attack e Bjork. "Nel mio lavoro cerco di mettere insieme tutte le influenze - racconta -. Dopo un inizio 'inglese', ora sto mettendo alla prova la mia espressività nella mia lingua madre. Mi piace pensare che attraverso la musica io riesca a sciogliere tutti i miei contrasti, mettere insieme le diverse sfumature di quello che sono; tracciare un confine, per poi cancellarlo e spingermi sempre oltre i miei limiti". Dice di non pensare alla vittoria, ma considera la partecipazione al festival una "grande opportunità e un privilegio in un momento come questo". (ANSA).