Disney conferma uscita Black Widow in sale cinematografiche

NEW YORK, 12 FEB - Black Widow uscirà nelle sale cinematografiche. Lo ha confermato l'amministratore delegato della Disney Bob Chapek. Esclusa quindi per ora l'opzione piattaforma streaming. Il film, il 24/o dell'universo Marvel, diretto da Cate Shortland e con protagonista Scarlett Johansson, sarà al cinema dal 7 maggio, un anno di ritardo rispetto ai piani iniziali a causa della pandemia. Tuttavia Chapex non ha escluso che potrebbero esserci dei cambiamenti. Molto dipende dal numero delle sale americane che saranno aperte per quella data. Inoltre la casa di Topolino ha già sperimentato l'uscita in prima visione sulla sua piattaforma Disney+. A fare da apripista il remake di Mulan e con un costo aggiuntivo di circa 30 dollari. Con la formula streaming e cinema sarà distribuito invece Raya e l'ultimo drago (Raya and the Last Dragon), previsto per il 6 marzo. (ANSA).