Solo online Festival Cinema Africano,d'Asia e America Latina

MILANO, 12 FEB - Dopo lo slittamento dell'edizione 2020 a causa del Covid-19, la 30esima edizione del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina - FESCAAAL si svolgerà tutta online, dal 20 al 28 marzo. Sulla piattaforma MyMovies.it le proiezioni saranno accompagnate da incontri con gli autori, eventi speciali e di approfondimento come sempre ispirati alle culture dei 3 continenti. Tutti i film in programma saranno visibili con la sottoscrizione di un abbonamento, i dibattiti e gli eventi saranno ad accesso libero su Zoom e in streaming sui canali social del FESCAAAL. Tra i circa 600 film ricevuti quest'anno ne sono stati selezionati 50 tra le ultime produzioni da e su Africa, Asia e America Latina. Come sempre il Festival si articolerà in 3 sezioni competitive: il Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo, con fiction e documentari dai 3 continenti in anteprima nazionale; il Concorso Cortometraggi Africani, con opere di giovani registi dal continente africano; il Concorso Extr'A, riservato a registi italiani - o stranieri residenti in Italia - con film girati in Africa, Asia o America Latina e con uno sguardo sull'attualità del nostro paese. Nella cornice del Festival sarà presentata la sezione speciale "Donne sull'orlo di cambiare il mondo", con un programma di film recenti di registe provenienti da Africa, Asia e America Latina, e una tavola rotonda per riflettere sul cinema al femminile e il suo ruolo sociale. A premiare il miglior film del Concorso Lungometraggi, una giuria tutta al femminile. (ANSA).