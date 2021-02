Michieletto debutta a Berlino con Jenufa di Janacek

ROMA, 12 FEB - Il regista Damiano Michieletto debutta alla Staatsoper Unter den Linden di Berlino sabato 13 gennaio con Jenufa, opera in tre atti composta nel 1904 dal musicista ceco Leos Janàcek, incentrata su una giovane donna oppressa dal giudizio morale del suo villaggio . Sul podio il direttore d' orchestra inglese Simon Rattle. Protagonista è il soprano finlandese Camilla Nylundm, per la prima volta in questo ruolo. Lo spettacolo, in lingua originale e con sottotitoli in tedesco e in inglese verrà trasmesso in streaming alle 20.15 su www.3sat.de e www.staatsoper-berlin.de per la visione in Germania, Austria e Svizzera. Successivamente - in data da stabilire - sarà programmato anche su Mezzo TV per la diffusione in Italia e in tutto il mondo. ''Il modo in cui Janàcek ha scritto il libretto fa sì che questa storia parli all'umanità, a tutti - spiega Michieletto -. È la storia di una bella ragazza che è incinta e che vuole essere felice insieme al suo amante. La tragedia si compie perché la società ha un problema nei confronti di questa situazione, e questo porta a esiti brutali. Penso sia molto importante non giudicare i personaggi e le loro azioni, ma cercare di empatizzare con loro e presentarli in una prospettiva complessa». Il regista sceglie quindi di concentrarsi sulla caratterizzazione e sulla psicologia dei personaggi, liberando l'opera da qualsiasi aspetto folkloristico, utilizzando immagini chiare e rigorose che rimandano all'idea di una freddezza esteriore e interiore. Jenůfa è stata rappresentata per la prima volta al Teatro Nazionale di Brno il 21 gennaio 1904 e ha avuto il suo battesimo berlinese proprio alla Staatsoper Unter den Linden nel 1924. Dopo Berlino, Damiano Michieletto sarà impegnato con Salome di Richard Strauss alla Teatro alla Scala di Milano trasmessa in diretta da Rai Cultura su Rai5 il prossimo 20 febbraio alle 20.00; sul podio Zubin Mehta. (ANSA).