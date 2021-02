Sia e l'avventura di Music, dal film al disco

ROMA, 12 FEB - Non una semplice colonna sonora, ma anche un'immersione tra brani ispirati dal suo esordio alla regia: è Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (etichetta Monkey Puzzle/Atlantic Records), ottavo album in studio di Sia. Le 14 tracce del disco (dieci sono nel film), appena uscito, riflettono la sua potenza d'interprete e l'efficacia da storyteller, in ambienti elettropop ricchi di cori ripetuti come mantra, contaminazioni e collaborazioni, da David Guetta a Dua Lipa, da Labrinth a Burna Boy. Un viaggio che accompagna l'avventura cinematografica di Sia, finora complessa, di 'Music', che sarà disponibile in Italia dal 22 al 28 febbraio solo su MusicilFilm.it (le prevendite sono aperte). Il film, costruito sul rapporto fra Zu (Kate Hudson), ex tossicodipendente dal presente complicato, e la 'sorellastra' Music (Maddie Ziegler), adolescente con un disturbo dello spettro autistico non verbale, è stato fermo per tre anni in postproduzione ed è stato accolto da molte recensioni non benevole. L'artista multiplatino inoltre, all'uscita del trailer, è stata attaccata per il ritratto che si fa in alcune scene del disturbo del neurosviluppo e per aver scelto come protagonista la giovane ballerina e attrice Maddie Ziegler già interprete di molti suoi video, e non una giovane attrice realmente nello spettro autistico. La cantante che inizialmente aveva risposto in maniera decisa sui social, ha poi fatto autocritica su alcuni passaggi narrativi. Le polemiche sul film non si sono placate nemmeno con le due nomination ai Golden Globes ricevute da Music, come Miglior commedia o film musicale e per la Miglior attrice (Kate Hudson), ma non toccano l'album, fra i migliori della popstar. In un tessuto costruito fra gli altri insieme a collaboratori abituali come Jesse Shatkin (Chandelier), e Greg Kurstin, Sia, riprendendo i temi del film, parla di difficoltà di comunicazione e incontri salvifici, tra inni motivanti e percorsi di rinascita, a cominciare dall'apertura con Together a Floating through space, nuova collaborazione con David Guetta o Saved my life scritta con Dua Lipa e Kurstin. (ANSA).