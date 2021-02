Oscar 2021, serata dal vivo ma non solo a Los Angeles

NEW YORK, 11 FEB - Gli Oscar 2021 si svolgeranno dal vivo, ma non soltanto a Los Angeles: i primi dettagli di una cerimonia senza precedenti nella storia di Hollywood sono stati anticipati dalla Academy of Motion Pictures che ogni anno assegna le ambite statuette. Per il nuovo formato, l'Academy ha guardato al passato. Negli anni Cinquanta gli Oscar sono andati in onda in simultanea da Los Angeles e New York: potrebbe succedere lo stesso quest'anno e si potrebbe ipotizzare di includere altre citta' fuori dagli Usa, ad esempio Londra, Parigi e Seul, visto che la membership dell'Academy e'sempre piu' internazionale. Una piu' ampia distribuzione geografica eviterebbe ai partecipanti lunghi viaggi - tra i papabili ai premi, alcuni, come l'82enne Anthony Hopkins di "The Father" e l'86enne Sophia Loren per "La Vita Davanti a Se" rientrano nelle categorie piu' a rischio - e allo stesso tempo permetterebbe un maggiore distanziamento sociale. (ANSA).