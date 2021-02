Emis KIlla Jake La Furia, repack di 17 Dark Edition

ROMA, 10 FEB - Uscirà venerdì 26 febbraio, "17 Dark Edition", il repack dell'album di Emis Killa e Jake La Furia per Sony Music, che ha inaugurato la collaborazione dei due artisti. Oltre alle 17 tracce presenti nel disco, si aggiungeranno sei nuovi featuring che arricchiranno cinque brani inediti e due remix. Dal 10 febbraio è inoltre disponibile il preorder su iTunes e il presave su Spotify. Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell'hip hop italiano, con "17" Emis Killa e Jake La Furia, legati da uno stretto e sincero rapporto di amicizia, si sono uniti in un progetto discografico volto a celebrare la scuola che ha reso il rap il genere più ascoltato e di successo in Italia oggi, fondendo le tecniche, lo stile e il flow di entrambi. L'album "17" è certificato disco d'oro ed è rimasto in classifica al primo posto per due settimane consecutive dalla sua uscita. Amici e colleghi da molti anni, con oltre 20 dischi di platino all'attivo e hit che hanno segnato intere generazioni, hanno già collaborato nei brani di successo "Di tutti i colori", "Non è facile", "Fuoco e Benzina" e molti altri. Il duo rap che più ha influenzato la scena italiana è ora pronto a sorprendere il pubblico con le proprie rime nel repack di 17 Dark Edition. (ANSA).