Da lettere d'amore di Cechov a Proietti '70 in weekend a teatro

ROMA, 10 FEB - L'amore a distanza tra Anton Cechov e la sua musa Olga Knipper, nella Russia dell'Ottocento, raccontata da Ferdinando Bruni e Ida Marinelli con "È tanto che non bevo champagne… Dieci quadri sulla lontananza",in streaming per l'Elfo Puccini di Milano; il ritorno delle "Metamorfosi cabaret" sui social del Teatro di Roma, sempre gudiate da Giorgio Barberio Corsetti e con un ospite d'eccezioe come Filippo Timi. E poi il Gigi Proietti d'annata alle prese con i mulini a vento in "La favolosa storia di Don Chisciotte della Mancia e del suo scudiero Sancio Panza, inventata da Cervantes, ricostruita e rappresentata in uno studio televisivo da una compagnia di attori e musici con Ronzinante e l'Asino, animali veri", per la regia di Carlo Quartucci, su Rai5. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali del prossimo week end, ancora forzatamente a distanza, tra streaming, tv, social ed esperimenti in green screen. In cartellone anche il racconto della drammatica spedizione dei soldati italiani nella campagna di Russia con Elia Marcelli, tra i pochi superstiti di quella tragedia, Carlo Lizzani e Stefano Messina in "Li romani in Russia" per il Teatro Vittoria di Roma; la rassegna "Abbiamo rapito William Shakespeare - Sta bene, è in buone mani, solo, avevamo altri programmi per lui" per Casa Shakespeare dal Teatro Satiro Off di Verona; e la "Pandemia" secondo Leo Bassi, monumento della clownerie mondiale, dal Caffé Muller di Torino. (ANSA).