Boooking.com partner Eurovision song contest 2021

ROMA, 10 FEB - Booking.com, la piattaforma digitale leader nel settore dei viaggi, ha annunciato una nuova partnership con la European Broadcasting Union, che la vede diventare il partner di viaggio ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2021. Quando sarà di nuovo possibile viaggiare, che si tratti del sogno di una vita di assistere a uno dei leggendari show dal vivo dell'Eurovision o di scoprire il Paese, la cultura e le tradizioni di un artista tanto amato, l'obiettivo di Booking.com è quello di aiutare le persone a scoprire nuovi luoghi e ad ampliare il loro orizzonti nella maniera più semplice possibile. Booking.com è onorata di fare la sua parte per aiutare gli oltre 180 milioni di fan in tutta Europa e nel mondo a riunirsi per celebrare non solo uno degli eventi di intrattenimento televisivo dal vivo più famosi a livello globale, ma anche e soprattutto il suo messaggio di unità e inclusione, che sia di persona o comodamente da casa. "Siamo orgogliosi delle nostre radici olandesi e la nostra passione è quella di aiutare le persone a scoprire la straordinaria diversità che il mondo ha da offrire. Per questo siamo entusiasti di essere il partner di viaggio ufficiale di Eurovision 2021", ha dichiarato Arjan Dijk, Senior Vice President e Chief Marketing Officer di Booking.com. "Siamo lieti di dare il benvenuto a Booking.com come partner di viaggio ufficiale per l'Eurovision Song Contest 2021", ha aggiunto Martin Österdahl, Executive Supervisor dell'Eurovision Song Contest. Oltre a una presenza integrata del marchio durante gli show dal vivo del 18, 20 e 22 maggio, in qualità di partner di viaggio ufficiale dell'Eurovision Song Contest Booking.com lavorerà a stretto contatto con l'European Broadcast Union su ulteriori trasmissioni, attività digitali e social e promozioni sia prima che durante l'Eurovision 2021, per coinvolgere i milioni di fan in tutta Europa e nel mondo con esperienze digitali e contenuti di viaggio esclusivi. (ANSA).