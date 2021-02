La Rappresentante di Lista, My Mamma è il nuovo album

ROMA, 08 FEB - La Rappresentante di Lista (LRDL) ha annunciato la pubblicazione di My Mamma, il quarto album di studio in uscita per Woodworm | NUMERO UNO (Sony Music) il 5 marzo. Il nuovo lavoro sarà disponibile durante la settimana che vedrà la band in gara al Festival di Sanremo con Amare, il brano prodotto da Dardust. "My Mamma è un disco che ha deciso da che parte stare, che si schiera. È un disco libero, fluido, accogliente e pieno di spigoli - così la band descrive il nuovo progetto -. My Mamma è irruenta, gli arrangiamenti sono nervosi, nulla è lasciato al caso. I generi si mischiano, le parole sono dette davvero, sono confessioni, preghiere, inni di appartenenza. Tante voci confluiscono per dire la loro, quelle di Veronica, i cori, le chitarre, l'orchestrazione, diventano un insieme. Il quarto disco di LRDL è un disco contaminato dalla creatività di quella che inizia a prendere la forma di un vero e proprio collettivo artistico". La copertina è stata partorita dall'artista palermitana Manuela Di Pisa, lasciandosi ispirare dal realismo audace dell'opera più celebre di Gustave Courbet, "L'origine del mondo". "Dall'interrogativo su sguardo e femminilità, attraverso i linguaggi pop di artisti come Tom Wesselmann, fino alle lotte femministe contemporanee, la cover raffigura a pieno l'attitudine artistica e politica della band", spiega il gruppo nato nel 2011 dall'incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina. (ANSA).