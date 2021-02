Flora Ulisse, scoiattolo supereroe e 'salvafamiglie'

ROMA, 08 FEB - La missione di rimettere insieme i pezzi di una famiglia 'interrotta' in cui ognuno, mamma, papà e figlia, è in crisi, è affidata a uno scoiattolo 'supereroe per caso', nel mondo tra fumetti, fantasy e realtà della grande autrice di libri per bambini Kate DiCamillo. Il suo romanzo 'Flora e Ulisse' (pubblicato in Italia da Il Castoro) con il quale ha vinto nel 2014 la seconda medaglia Newbery della sua carriera, arriva dal 19 febbraio su Disney+ in forma di family movie/adventure comedy live action con Flora & Ulisse di Lena Khan, interpretato da un cast che comprende Matilda Lawler, Alyson Hannigan, Ben Schwartz, Anna Deavere Smith, Danny Pudi, Benjamin Evans Ainsworth e Janeane Garofalo. Il racconto parte da Flora (Lawler), una brillante bambina di 10 anni appassionata di comics e in particolare di Incandesto, il supereroe inventato dal papà, George (Schwartz), che non riesce ad affermarsi come autore. Un motivo di tensione che ha pesato nella recente separazione dalla moglie, Phyllis (Hannigan), anche lei scrittrice, ma di romanzi d'amore, e come il marito in un periodo di crisi. Flora reagisce alla rottura fra i genitori con un approccio cinico e chiudendosi nel suo mondo, almeno finché non incontra uno scoiattolo, ribattezzato dalla piccola Ulisse, quasi moribondo. Grazie a un inaspettato 'giro' all'interno di un aspirapolvere, il roditore (reso nel film in Cgi fotorealistica) acquista dei superpoteri e decide di aiutare Flora a rimettere insieme la sua famiglia, cercando nel frattempo di salvarsi da un malefico 'acchiappascoiattoli' (Pudi). "Non è la prima volta che fanno un adattamento da un mio libro (nel 2008 è uscita la trasposizione animata in Cgi di Le avventure del topino Despereaux e ci sono progetti su Lo straordinario viaggio di Edward Tulane e L'elefante del mago, ndr), in genere noti ciò che è diverso dal romanzo - dice nella conferenza in streaming con la regista e il cast Kate DiCamillo, che in Flora & Ulisse fa anche un piccolo cameo -, ma quando mi sono seduta a vedere questo film, l'ho guardato come se fossi tornata ad avere otto anni. La sceneggiatura, il cast e la regia hanno saputo amplificare tutti i temi del racconto". (ANSA).