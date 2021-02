Lutto per Mika, è morta la madre Joannie

ROMA, 08 FEB - Lutto per il cantante britannico Mika, che ha annunciato la morte della madre Joannie in un'intervista a Le Parisien, pubblicata lo scorso 4 febbraio, alla vigilia della messa in onda su France 5 del concerto registrato all'Opéra Royal di Versailles lo scorso 16 dicembre. Mika aveva condiviso in tv la malattia della madre, colpita da un cancro e dal Covid-19, già ad aprile. Ma solo ora ha voluto annunciarne la morte, risalente a dicembre. La madre Joannie, pur se in sedia a rotelle, volle partecipare al live di dicembre, ha ricordato il cantante, ma pochi giorni dopo se n'è andata. "In un certo senso, stavo facendo quel concerto per lei, - ha aggiunto. - Era orgogliosa di quello che sono diventato". (ANSA).