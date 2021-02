Nasce il festival I luoghi dell'anima

ROMA, 05 FEB - Nel centenario della nascita di Tonino Guerra, si inaugura a Pennabilli e Santarcangelo di Romagna la prima edizione di I Luoghi dell'Anima - Italian Film Festival, una manifestazione ideata e presieduta da Andrea Guerra, con la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli. Promosso dall'Associazione Tonino Guerra, il festival è dedicato a opere cinematografiche e televisive in cui l'ambientazione è protagonista, nell'osmosi tra territorio, memoria, immaginazione e racconto. I Luoghi dell'Anima - Italian Film Festival propone in concorso film e documentari che sperimentano nuovi linguaggi per narrare al grande pubblico le memorie e le vicende di luoghi e persone. Il tema della prima edizione è "Il cinema e la televisione illuminano i territori". Il concorso vuole premiare le opere audiovisive particolarmente ispirate all'anima di un paesaggio: tradizioni locali; memorie e storia di luoghi e persone; tutela dell'ambiente e sostenibilità, secondo i principi del "vivere lento"; resilienza ambientale e umana; valorizzazione delle peculiarità di un contesto locale attraverso un linguaggio innovativo. La manifestazione vuole contribuire alla riflessione in ambito sociale e antropologico, culturale ed artistico, in una sorta di scoperta ed "illuminazione" di aspetti poco noti al grande pubblico. I Luoghi dell'Anima - Italian Film Festival è così articolato: Concorso Lungometraggi; Concorso Documentari; Retrospettiva; Eventi speciali. Per la categoria lungometraggi la Giuria presieduta da Ferzan Ozpetek sarà composta da Laura Delli Colli e Massimo Pulini. Per la categoria documentari, la Giuria presieduta da Andrea Guerra, sarà composta da Luca Cesari e Raffaele Milani. Presidente di I Luoghi dell'Anima - Italian Film Festival è Andrea Guerra, in qualità di presidente dell'Associazione culturale Tonino Guerra. Direttori Artistici: Steve Della Casa e Paola Poli. (ANSA).