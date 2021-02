Utah fa causa a Taylor Swift per l'album Evermore

NEW YORK, 05 FEB - Evermore si rivela una spina nel fianco per Taylor Swift. Un parco dello Utah le ha infatti fatto causa per violazione del copyright. Il titolo di quello che è il suo nono album, uscito lo scorso 11 dicembre, è omonimo del parco tematico non lontano da Salt Lake City e inaugurato nel 2018. Secondo l'azione legale l'album della popstar ha danneggiato la reputazione e gli introiti economici del parco, per il quale sono stati investiti 37 milioni di dollari. Motivo per cui è stato chiesto un risarcimento milionario, la cui cifra tuttavia non è chiara. Un portavoce della Swift ha respinto le accuse, sottolineando anche che il parco era in difficoltà economiche ben prima dell'uscita del suo album. (ANSA).