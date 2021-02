Grease sessista? Olivia Newton John, 'Datevi una calmata'

NEW YORK, 05 FEB - Misogino, razzista e omofobo. E' come parte del pubblico inglese ha giudicato 'Grease' dopo che la Bbc ha deciso di ritrasmettere il film cult del 1978. Alle accuse replica a distanza Olivia Newton John, all'epoca co-protagonista con John Travolta (Danny Zuko) nel ruolo di Sandy Olsson. "Datevi una calmata - ha commentato durante un podcast -. Il film è stato realizzato negli anni '70 e parla degli anni '50. E' un film musical divertente e non va preso sul serio. Tutti prendono le cose sul serio. Abbiamo bisogno di rilassarci un po' e goderci le cose per quello che sono". Olivia Newton-John, che da anni combatte contro il cancro, ha aggiunto che a differenza di chi critica Grease lei considera il film come puro intrattenimento, niente di più. (ANSA).