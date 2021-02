Musica: Negramaro, tour dal 7 ottobre, 15 città, 18 concerti

ROMA, 05 FEB - "Contatto Tour 2021" è il nuovo tour indoor dei Negramaro, con cui la più importante band italiana torna a girare il nostro paese: 15 città per 18 attesissimi concerti. Una tournée che arriva a due anni di distanza dal grande successo di "Amore che torni tour 2019" che aveva registrato il tutto esaurito. Aspettando l'autunno, i Negramaro saranno la prima band italiana ad esibirsi in un live, in diretta streaming. La data è fissata per il 19 marzo a "La Lanterna Rome", prestigiosa venue che ospita per la prima volta un grande concerto dal vivo. Titolo dell'evento sarà "Primo Contatto"; sarà trasmesso sulla piattaforma LIVENow e offrirà, oltre alla visione, un'esperienza interattiva unica. Di seguito, il calendario completo del tour: Ottobre 2021 7 · Rimini, RDS Stadium (data zero) 9 · Torino, Pala Alpitour 12+13 · Roma, Palazzo dello Sport 18 · Eboli, Palasele 23 · Reggio Calabria, PalaCalafiore 26 · Napoli, Palapartenope 29+30 · Milano, Mediolanum Forum Novembre 2021 5 · Padova, Kioene Arena 9 · Bologna, Unipol Arena 12 · Ancona, PalaPrometeo Estra 13 · Perugia, PalaBarton 16 · Firenze, Nelson Mandela Forum 20 · Mantova, Grana Padano Arena & Theatre 23 · Conegliano, Zoppas Arena 26 + 27 · Bari, Palaflorio Radio Italia è la radio ufficiale di "Contatto Tour 2021" e di "Primo Contatto" (ANSA).