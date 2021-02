Al via incontri Anica, Dentro la macchina dei sogni

ROMA, 04 FEB - Al via i primi incontri del progetto Anica "Dentro la macchina dei sogni- L'industria e i mestieri del cinema", iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promossa dal Mibact e dal MI all'interno del bando "Buone Pratiche, Rassegne, Festival" 2019, con la partnership di Sardegna Film Commission e Mymovieslive! e con la collaborazione di Campania Film Commission, Apulia Film Commission e Women in Film Television & Media Italia. Il progetto è rivolto alle scuole superiori di secondo grado, con l'intento di far scoprire ai ragazzi, in maniera coinvolgente ed interattiva, i mestieri e le professioni che stanno dietro la macchina da presa, ma che rappresentano il cuore dell'industria cinematografica e audiovisiva, in modo da evidenziare le possibilità occupazionali del settore. Le prime due giornate della rassegna, in considerazione della situazione sanitaria nazionale e della chiusura dei cinema, si sono svolte online. Il 2 febbraio le scuole superiori di Reggio Calabria hanno visto, con il supporto della piattaforma Mymovieslive!, Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani, vincitore del Premio David Giovani e dell'Efa Young Audience Award agli European Film Awards 2020. Il film è stato scelto dagli studenti delle scuole partecipanti in una rosa di titoli proposta da Anica. Nella seconda giornata, il 3 febbraio, oltre 150 studenti e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore V. Gerace Cittanova, dell'Istituto di Istruzione Superiore Boccioni-Fermi e dal Liceo Artistico Preti-Frangipane, hanno incontrato sempre online, alcuni professionisti che hanno realizzato il film: Arturo Paglia, produttore, Monica Verzolini, coordinatrice post produzione, Anna Pennella, coordinatrice casting e secondo assistente alla regia, Valentina Barato, casting, e Gemma Mascagni, costumista. L'incontro, che ha visto quasi tutti gli ospiti in presenza nella sede dell'Anica è stato moderato dalla responsabile pianificazione strategica Anica Francesca Medolago Albani. Il prossimo appuntamento si svolgerà in modalità online, il 2 e 3 marzo, con gli istituti scolastici della città di Brindisi. (ANSA).