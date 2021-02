Notizie dal mondo, Hanks e la bambina selvatica

ROMA, 04 FEB - Tom Hanks è più vero del vero nei panni del vecchio capitano Jefferson Kyle Kidd che, cinque anni dopo la fine della Guerra civile e veterano di tante battaglie, vive ormai del lavoro più bizzarro che ci sia: girare l'America leggendo davanti a un attento pubblico quelle notizie sui giornali che nessuno conosce. Ora che questo vecchio, profondamente buono, torni ai sentimenti grazie a una selvatica ragazzina è giusto ed inevitabile come dimostra NOTIZIE DAL MONDO, inedito western di Paul Greengrass su Netflix dal 10 febbraio. Wichita Falls 1807 (Texas): mentre il capitano legge per pochi spiccioli le notizie su presidenti, regine, catastrofi e avventure di ogni angolo del globo, si ritrova ad imbattersi, nelle pianure del Texas, in Johanna (Helena Zengel), bambina di dieci anni catturata dal popolo dei Kiowa sei anni prima e allevata come una di loro. Johanna, capelli biondi e faccino grazioso, va detto, è insopportabile, ostile verso tutti e incapace di empatia. Ma niente scoraggia Kidd, pronto a riconsegnarla agli zii contro la sua volontà e ad affrontare insieme a lei un viaggio di centinaia di miglia attraverso un'implacabile natura selvaggia ed esseri umani disposti a tutto per qualche dollaro. Quello che unisce però i due protagonisti è il fatto che sono entrambi soli e alla ricerca di una casa da vivere. Il film, scritto dallo stesso Greengrass con Luke Davies e basato sul romanzo del 2016 di Paulette Jiles, come spiega lo stesso regista, nasce da una semplice considerazione: "Ormai quando guardi i tuoi figli pensi che ci sia bisogno di un mondo meno diviso perché ci sia futuro. Ed è per questo che ho fatto questo film. Volevo - sottolinea Greengrass - che NOTIZIE DAL MONDO fosse per famiglie, il mio personale film per le famiglie. (ANSA).