Bliss, Hayek e Wilson tra caos e 'paradiso'

ROMA, 04 FEB - Un mondo "spezzato" che rispecchia il nostro, e uno ideale, bello, pacifico, luminoso, ordinato e sostenibile (l'immaginario ricorda una località mediterranea da cartolina). Sono gli scenari nei quali si muovono Salma Hayek e Owen Wilson in Bliss, il film fantascientifico/distopico di Mike Cahill, in arrivo dal 5 febbraio su Amazon Prime Video. Un'avventura costruita come un esteso omaggio al genere, dal titolo più immediato per i continui richiami, Matrix ai romanzi di Philip K. Dick. In una storia che mescola idealmente paradiso e inferno, verità e illusione, l'ironia più riuscita è identificare il mondo negativo nel nostro, o meglio nella realtà metropolitana di una grande città Usa. E' dove lavora Greg (Wilson), neodivorziato che invece di svolgere il suo lavoro ripetitivo in una società di assistenza clienti, passa il tempo a disegnare belle case e panorami da sogno. Il suo licenziamento, in circostanze da scoprire, porta l'uomo a incontrare la misteriosa Isabel (Hayek), donna volitiva che apparentemente vive da senzatetto ed è depositaria di una verità inattesa: il mondo nel quale si trovano in realtà è un'illusione creata per un esperimento di laboratorio. Dei misteriosi cristalli blu e gialli, e l'arrivo in un idilliaco mondo parallelo dove invece si è raggiunta la beatitudine (bliss, appunto), grazie a un'improvvisa fonte di ricchezza collettiva per l'umanità, portano Greg in complesso viaggio di scoperta della verità. Il regista parte dal rovesciamento di un detto: Ignorance is bliss, cioè ignoranza è beatitudine, il nostro 'beata ignoranza'. Nella visione di Isabel, invece, la vera beatitudine, il vero apprezzamento di ciò che è bello e giusto arriva dall'esperienza e dalla capacità di riconoscere anche il 'brutto'. Concetti assoluti che si rivelano molto meno definiti per i due protagonisti. Cahill sviluppa il tema in una sceneggiatura con alcuni spunti interessanti ma a volte confusa e schematica. "Volevo fare un film che mostrasse diversi modi di guardare al mondo - ha spiegato il regista - con compassione ed empatia opposti al giudicare". (ANSA).