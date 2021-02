Il ritorno di Neffa con un nuovo singolo

ROMA, 03 FEB - La Numero Uno, nuova etichetta nata sul solco tracciato dalla casa discografica fondata da Giulio e Mariano Repetti e Alessandro Colombini, tra le più importanti della storia della musica italiana, annuncia oggi l'ingresso nel suo roster di Neffa e anticipa la prima grande uscita discografica del 2021: venerdì 12 febbraio Neffa torna sulle scene musicali con Aggio perzo 'o suonno feat. Coez prod. TY1, nuovo singolo in napoletano apripista dell'atteso progetto discografico di prossima pubblicazione. Numero Uno è orgogliosa di partecipare alla nuova avventura discografica di uno degli artisti più eclettici e innovativi del panorama musicale nazionale. Tornata di recente sul mercato discografico grazie a Sony Music, i nuovi artisti presentati dalla Label sono Colapesce, Dimartino, La Rappresentante di Lista (artisti già alle prese con i preparativi per la partecipazione alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo) e Iosonouncane. Questo è stato possibile grazie al lavoro di Stefano Patara, executive director legacy & strategic Marketing, e Sara Potente, direttrice artistica di Numero Uno, che con la firma di Neffa confermano il loro interesse a far dialogare passato e presente nel segno dei denominatori comuni di avanguardia, innovazione e ricercatezza. (ANSA).