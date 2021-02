Demi Moore, l'isolamento con Bruce Willis una benedizione

NEW YORK, 03 FEB - Demi Moore riflette sulla pandemia e raccoglie i frutti del periodo passato in isolamento con i suoi figli, l'ex marito Bruce Willis e la sua famiglia. L'attrice è stata confinata per diversi giorni nella casa di Willis in Idaho con il suo ex e le loro tre figlie. Successivamente si sono unite l'attuale moglie dell'attore Emma e le loro due figlie. "E' stata una vera benedizione ha detto la Moore durante la serie di YouTube di Naomi Campbell 'No Filter with Naomi' -. Siamo riusciti a rivalutare ciò che conta e ha bisogno di attenzione e finora ignorato o trascurato. E' stato incredibile". Ha aggiunto anche di essere grata per i ritmi rallentati a causa della pandemia e per il fatto che tutto ha funzionato bene con l'ex marito. La Moore ha anche condiviso la gioia della sua famiglia estesa con un post su Instagram dove indossano tutti un pigiama a strisce verdi e bianche. Willis tiene in mano un enorme cucchiaio. La foto è stata titolata 'Legami familiari'. (ANSA).