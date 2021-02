Baci rubati, on demand film su omosessuali nel fascismo

ROMA, 03 FEB - Arriva on demand, dal 14 febbraio per San Valentino, su CG Digital, iTunes, Google Play, Chili il film documentario Baci rubati - Amori omosessuali nell'Italia fascista, di Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano, prodotto e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà. Già presentato al Bellaria Film Festival e al Florence Queer Festival, dove ha ottenuto una Menzione speciale della giuria, 'Baci rubati' racconta la condizione degli omosessuali durante il fascismo, usando principalmente la voce di chi ha vissuto in quegli anni. Il film è un mosaico sfaccettato e complesso che mette in evidenza la persecuzione che i gay e le lesbiche italiani hanno subito, ma allo stesso tempo smonta gli stereotipi e ricostruisce la molteplicità delle loro esperienze, gli svaghi, le amicizie, gli affetti, gli amori e le consuetudini. Il film interpella storici che si sono occupati di omosessualità durante il regime di Mussolini, ma predilige le voci dei protagonisti che raccontano le proprie vicende, sentimenti ed avventure. Si alternano pagine di diari, lettere, poesie e ricordi di amori proibiti, osteggiati, censurati, ma esistiti, vissuti, cantati e ricordati con orgoglio. Ci sono le parole di scrittori e artisti come Aldo Palazzeschi, de Pisis, Sandro Penna, Radclyffe Hall accanto agli inserti di letteratura 'scientifica' dell'epoca e voci di estrazioni sociali, mentalità ed esperienze differenti. Parole che nel film vivono dell'interpretazione di Luca Ward e accanto le voci coinvolgenti di Valentina Cervi, Sabrina Impacciatore e Neri Marcorè. Baci Rubati si avvale di materiali di repertorio molto preziosi provenienti da collezioni private, interviste radiofoniche risalenti all'inizio degli Anni Ottanta e brani di diari inediti, a cui fanno da controcanto le immagini ufficiali del regime, quelle dei cinegiornali Luce, che illustrano l'ideale fascista di virilità e femminilità. (ANSA).