Nasce rivista Visual Culture Studies, ne parla Cinematica

ROMA, 02 FEB - Nasce la rivista Visual Culture Studies, edita da Mimesis Edizioni. Cinematica, il primo festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento nelle arti visive, filmiche e performative, giovedì 4 febbraio alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook (www.facebook.com/cinematicafestival) presenta il primo numero della rivista curato da Ruggero Eugeni e Giulia Raciti dedicato alle "Atmosfere mediali". La rivista VCS - Visual Culture Studies si propone come un'area di dialogo tra studiosi di discipline diverse, impegnati a riflettere ciascuna dal proprio osservatorio teorico sul visivo, sul visuale e sull'iconico come teorici dell'arte, estetologi e filosofi dell'immagine, semiotici, sociologi della cultura e antropologi, studiosi di cinema e immagini in movimento, storici e archeologi delle arti e dei media, specialisti di grafica e design, economisti, data scientists e molti altri. Per l'occasione sarà ospite d'eccezione l'artista internazionale Pippo Delbono che presenterà in anteprima un inedito del suo nuovo lavoro, Rageen (Kappabit Edizioni), realizzato assieme al gruppo musicale Okies (Andrea Rabbito, Adriano Murania, Simone Liotta), in cui si fondono performance, musica e immagini-movimento. Dopo i saluti del Direttore della rivista Ruggero Eugeni (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), della curatrice del numero Giulia Raciti, del Direttore Mimesis Roberto Revello, seguiranno gli interventi di quattro dei 14 autori di VCS: Anna Bisogno (Università Mercatorum) su "La moltiplicazione degli schermi. Nuovi habitat televisivi nell'era dei social Media", Simona Lisi su "Icaro e il sole. La gradualità immersiva delle atmosfere mediali", Enrico Carocci (Roma Tre) su "Intimità tecnologica e soggettività mediale. Una lettura di Lei", Valentino Catricalà (Manchester Metropolitan University) su "Atmosfera e animalità nell'età contemporanea" (ANSA).