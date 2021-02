Petruzzelli: concerto del pianista Michail Pletnëv il 15/2

BARI, 02 FEB - Il concerto del pianista di fama mondiale Michail Pletnëv è tra gli appuntamenti di punta della Fondazione Petruzzelli nella Stagione 2021. Pletnëv si esibirà il 15 febbraio (ore 20.30) in streaming e proporrà un programma tutto dedicato al grande Fryderyk Chopin. Sui canali streaming del teatro barese sono 30.000 gli spettatori che hanno seguito i concerti trasmessi nel primo mese del 2021. Al concerto inaugurale, condotto dal direttore stabile Giampaolo Bisanti il 15 gennaio, hanno partecipato 19.472 spettatori virtuali. Tra gli appuntamenti in programma, venerdì 5 febbraio John Axelrod dirigerà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista Francesco Piemontesi (pianoforte); l'11 febbraio prende il via "Aus Italien" istantanee musicali di otto compositori italiani", con la presenza prestigiosa di Salvatore Sciarrino; il 19 febbraio Fabrizio Cassi dirigerà il Coro del Petruzzelli; il 2 marzo Renato Palumbo dirigerà l'Orchestra del Petruzzelli. Gli appuntamenti sono fruibili gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatroç: il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it. (ANSA).