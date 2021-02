Cinema:Jolie,cerco di riconciliare famiglia dopo separazione

NEW YORK, 02 FEB - "Gli ultimi due anni sono stati duri ma sto cercando di superarli". Angelina Jolie apre al suo privato durante un'intervista per Vogue Regno Unito che ha l'attrice in copertina nel numero di febbraio. L'attrice, 45 anni, ha anche consentito ai fotografi di entrare nella sua villa di Los Angeles una volta di proprietà del leggendario regista e produttore Cecil B. DeMille, per mostrare il suo quotidiano durante la pandemia. La Jolie ha scelto di vivere lì con i suoi sei figli per farli stare vicino al padre, Brad Pitt, 57 anni. Non ha nascosto che dopo la rottura da Pitt sono stati anni duri per lei e per la sua famiglia, ma si sta facendo dei progressi. "Gli ultimi anni - ha detto - sono stati particolarmente duri. Mi sono concentrata sul riconciliare la nostra famiglia e lentamente sta tornando. Come se il ghiaccio si stesse sciogliendo e il sangue torna a scorrere nel mio corpo". Ha anche aggiunto che non si sente una buona madre casalinga e che riesce nel ruolo solo grazie all'aiuto dei figli. "Non ho le capacità di una tradizionale madre casalinga - spiega -. Riesco a prendermi cura dei miei figli perche' loro sono bravi a prendersi cura se stessi e mi aiutano". (ANSA).