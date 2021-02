Sex and the City, nel sequel di Hbo ci sara' il Covid

NEW YORK, 02 FEB - Non ci sara' Samantha, ma ci sara' il Covid: nel nuovo sequel di "Sex and The City" avra' una parte la pandemia che per tanti mesi del 2020 ha tenuto New York in lockdown. Parlando con "Vanity Fair", Sarah Jessica Parker, che interpreta la parte della sex columnist Carrie Bradshaw, ha ammesso di non sapere cosa esattamente hanno in mente gli sceneggiatori di "Just Like That", ma che il Coronavirus "sara' ovviamente una parte della storia perche' questa e' la citta in cui vivono i nostri personaggi". La Parker ha detto che probabilmente il sequel esplorerà le sfide poste dall'isolamento alle dinamiche di gruppo: "Come cambiano le relazioni una volta che gli amici scompaiono. Ho gran fiducia che lo show esaminera' tutto questo". La nuova serie, commissionata da Hbo Max e prodotta come le altre da Michael Patrick King, sara' composta da dieci puntate di mezz'ora ciascuna e la Parker ha detto che stavolta i copioni saranno scritti intermente da donne. Il revival seguira' tre delle quattro protagoniste (Cynthia Nixon nel ruolo di Miranda e la Charlotte di Kristin Davis, mentre Kim Cattrall non tornera' nella parte di Samantha Jones) una volta superato la soglia dei 50 anni: "Che relazione hanno con i social media", ha detto la Parker a proposito dei temi della serie: "Cosa e' cambiato e, per Carrie, che non ha famiglia oltre le amicizie, dov'e' adesso nella sua vita professionale?". Basato sui libri della sex columnist Candace Bushnell, "Sex and the City" debutto' nel 1998 su Hbo e fu un enorme successo lanciando i quattro personaggi delle trentenni newyorchesi che navigavano tra carriere, amicizie e la perenne ricerca dell'amore della vita, sempre sfoggiando incredibili abiti haute couture sui vertiginosi tacchi a spillo di Manolo. Lo show ando' avanti per sei stagioni, ritornando infine per due film dopo una pausa di quattro anni. (ANSA).