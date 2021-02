Bianca Atzei torna con un nuovo singolo

ROMA, 02 FEB - A sei anni dall'uscita dell'album "Bianco e nero", dopo la collaborazione su "Intro" con J-Ax, con Ultimo per il brano "Risparmio un sogno", con Michael Franti e Chili Giaguaro su "Da Domani", Bianca Atzei pubblica il 5 febbraio per l'etichetta Apollo Records il nuovo singolo "John Travolta" feat. Legno. L'artista dà così il via a un nuovo progetto, mixando indie e pop music. Il testo è ricco di riferimenti al mondo del cinema e dello spettacolo, a partire dallo stesso titolo. "John Travolta" racconta di un rapporto ormai al capolinea, dove vediamo un lui ancorato al ricordo di una lei che invece è ormai pronta a lasciarsi andare a una nuova vita. (ANSA).