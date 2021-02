Clery, possiamo riscoprire vita in ogni età

ROMA, 02 FEB - Era tanto tempo "che aspettavo un personaggio così: è positivo, dà tanta speranza alle donne, ed è vero. Cercavo un personaggio giusto per la mia età. Non aveva più senso facessi l'amante, o la mamma che ruba il fidanzato alla figlia, voglio interpretare storie che mi corrispondano". Lo dice all'ANSA Corinne Clery, parlando di Erica, il suo personaggio in Free - Liberi commedia on the road corale di Fabrizio Maria Cortese,distribuita da Ismaele Film e disponibile sulla piattaforma Chili. Protagonisti cinque over 60 che decidono di 'fuggire' dalla casa di riposo dell'Opera Don Guanella di Roma, per accompagnare una delle componenti del gruppo, Mirna (Sandra Milo), a ritrovare in Puglia il suo grande amore creduto a lungo morto, il pericoloso Dragomir (Antonio Catania). Nel cast anche, fra gli altri, Ivano Marescotti, Babak Karimi, Enzo Salvi, Tullio Solenghi, Shalana Santana e Michele Venitucci. Ognuno nel viaggio della storia cerca un nuovo inizio: Erica ritrova la gioia della sua arte (è una cantante) e crea un nuovo importante legame con l'apparentemente burbero Antonio, (Karimi). Free' racconta come sia possibile, il ritorno alla vita in ogni età anche da over: "Non bisogna mai dire mai, ma guardare sempre cosa c'è dietro l'angolo, serve solo un po' di coraggio". Clery l'ha avuto, anche due anni fa quando ha deciso di andare a vivere da sola in campagna: "E' una scelta con cui mi sono salvata. Stavo attraversando un momento non facile e mi sono messa in discussione". Anche nei mesi di lockdown, "svegliarsi ogni mattina immersa nella natura, è stata una terapia, ti fa sentire libera". L'attrice, ha altri tre film in cantiere, "sto lavorando molto, e dopo tanto teatro è un ritorno al cinema "pieno di sfumature". E' pronta la crime comedy Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno: "dove interpreto una contessa pazza, tutta rifatta". In 'Mamma qui comando io' di Federico Moccia,"sono invece una nonna vegana apparentemente burbera". L'attrice ha inoltre una "partecipazione carinissima in Io e Angela, di Herbert Simone Paragnani con quello splendore che è Ilenia Pastorelli. Lì sono la mamma di Pietro Sermonti, una donna che non si accorge di niente". (ANSA).