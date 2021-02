Zaki: 'Voci per Patrick', maratona musicale per la libertà

BOLOGNA, 02 FEB - Dodici ore di musica, 140 artisti tra cui Roy Paci e Marina Rei che si susseguiranno in una grande maratona online per chiedere la libertà di Patrick George Zaki, lo studente egiziano di 29 anni dell'Università di Bologna che ancora è in carcere, ormai da quasi un anno. È la manifestazione 'Voci per Patrick' organizzata da Amnesty International, Mei (Meeting delle etichette indipendenti) e Voci per la libertà l'8 febbraio, a un anno esatto dalla formalizzazione dell'arresto in Egitto del ricercatore e attivista. L'evento in streaming, dalle 12 alle 24, è la più grande mobilitazione musicale organizzata per Patrick. Sarà trasmesso su Facebook e YouTube su vari canali messi a disposizione da molteplici partner tra cui ci sono l'Università di Bologna, dove Patrick frequentava il master Gemma, il Comune di Bologna, Free Patrick Zaki, la Fondazione Lelio Luttazzi, il Movimento Napoli Capitale, la Scuola di Musica Popolare di Donna Olimpia di Roma. Le performance musicali degli artisti si alterneranno con interventi degli organizzatori, di giornalisti, attori, istituzioni e amici di Patrick. "Crediamo che Patrick Zaki sia un prigioniero di coscienza - spiegano gli organizzatori - detenuto esclusivamente per il suo lavoro per i diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media. Dedichiamo questa iniziativa a tutti i prigionieri di coscienza che sono stati rapiti, torturati, scomparsi e detenuti illegalmente. E a tutte quelle giovani donne e uomini che viaggiano per il mondo per studiare, ricercare, condividere e costruire una società migliore". (ANSA).