Batman Death Metal - Band edition, serie a fumetti a marzo

ROMA, 01 FEB - In previsione del lancio internazionale 2020 della serie DC Batman: Death Metal, l'editore Panini Comics annuncia la collaborazione con sette delle più celebri band metal per la realizzazione di Batman: Death Metal - Band Edition. Ciascun numero proporrà una copertina variant dedicata a una band metal, un'introduzione della suddetta band e un'intervista esclusiva, a formare una panoramica su diversi generi metal provenienti da diverse generazioni. La miniserie evento in 7 numeri Batman: Death Metal verrà pubblicata in 13 paesi nel corso del 2021, a partire da marzo. Firmata dallo scrittore Scott Snyder e dal disegnatore Greg Capullo, Batman: Death Metal è stata pubblicata negli Stati Uniti a partire da giugno 2020. E' il seguito della serie del 2017 Batman: Metal, che fece conoscere ai lettori il Multiverso Oscuro e un nemico straordinariamente affascinante: il Batman che Ride. In Italia Batman: Death Metal sarà disponibile ogni mese in edicola e fumetteria con la sua edizione regular. Batman: Death Metal - Band Edition, invece, sarà acquistabile in fumetteria e online. Alla Band Edition si aggiunge un'ulteriore serie di copertine variant: un set metal che avrà come protagonista in ogni numero un personaggio del Multiverso DC immerso in un'ambientazione musicale. Anche questa "metal edition" sarà disponibile esclusivamente in fumetteria e online. (ANSA).