All'asta i gioielli dell'attrice Franca Valeri

MILANO, 01 FEB - Sono all'asta fino al 3 febbraio i gioielli di Franca Maria Norsa, in arte Franca Valeri, l'attrice morta a cento anni il 9 agosto dello scorso anno. Sono infatti inclusi inclusi nella "Jewels online - La Dolce Vita" della casa d'asta Christie's Milano, in una selezione di oltre 70 gioielli. La vendita all'asta dei gioielli appartenuti a Franca Valeri, specificano le avvocate Maria Adele Giudici e Francesca Giordanelli, "è riferibile alla esclusiva iniziativa dell'unica erede, e non coinvolge la famiglia Norsa", ovvero Claudia, Francesco e Tommaso Norsa, nipoti in linea paterna dell'attrice. (ANSA).