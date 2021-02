Olivia Newton-John, non farò il vaccino

NEW YORK, 01 FEB - Olivia Newton-John non ha alcuna intenzione di farsi vaccinare contro il Covid-19. Lo rivela la stessa star di Grease (1978), 72 anni, in un'intervista all'Herald Sun. L'attrice da anni combatte contro il cancro al seno e secondo lo stato della California, dove attualmente risiede, ha diritto ad essere vaccinata in quanto ultra 65enne. La figlia Chloe Lattanzi, 35 anni, ha espresso la sua opinione riguardo ai vaccini, ma non è chiaro se la madre condivida le stesse idee. "Non sono anti-vax, ma non ho intenzione di mettere nel mio corpo mercurio e pesticidi, che sono contenuti in molti vaccini", ha detto contro ogni evidenza scientifica. Ha aggiunto anche che non si fida più dei medici e che ha fatto le sue ricerche sui vaccini. (ANSA).