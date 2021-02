Tony Bennet rivela di avere l'Alzheimer

NEW YORK, 01 FEB - Tony Bennet soffre del morbo di Alzheimer e lo ha annunciato lui stesso in un lungo articolo pubblicato sulla rivista della Aarp, l'associazione dei pensionati americani. "La vita è un dono anche con l'Alzheimer", ha scritto il cantante, che ha 94 anni, ringraziando la moglie Susan e il resto della famiglia per l'appoggio ricevuto. Bennet rivela di aver ricevuto la diagnosi nel 2016. Ciò nonostante gli anni successivi sono stati tra i migliori della sua lunga carriera: il cantante ha pubblicato l'album di duetti "Cheek to Cheek" con Lady Gaga, seguito da una tournee di concerti nel 2015. L'articolo rivela anche che un follow up di "Cheek to Cheek," registrato tra 2018 e 2020 uscirà in primavera. (ANSA).