Cinema: Robin Wright passa dietro la macchina da presa

(ANSA-AFP) - ROMA, 01 FEB - L'attrice americana Robin Wright ha sempre voluto mettersi dietro la macchina da presa, ma è stato solo quando la troupe di House of Cards l'ha aiutata a dirigere dieci episodi della serie Netflix che ha acquisito abbastanza esperienza per realizzare il suo primo film. "Che regalo è stato... perché altrimenti non avrei mai avuto la sicurezza di voltare pagina e fare un lungometraggio, questo è certo", ha spiegato ieri Robin Wright durante la prima del suo film Land al Sundance festival. Una lezione sui benefici del lavoro di squadra dimenticati dalla protagonista Edee, interpretata da Robin Wright, che, dopo una tragedia personale, decide di vivere da sola nella magnifica ma spietata landa selvaggia del Wyoming. Arrivando in una baracca fatiscente, a miglia di distanza da qualsiasi civiltà, senza un telefono o un'auto, Edee cerca di imparare a sopravvivere e a cacciare. "Perché questo film? Per ricordarci che abbiamo bisogno l'uno dell'altro", ha detto ancora l'attrice e regista in collegamento, causa pandemia. (ANSA-AFP).