Ramen Heads, la zuppa perfetta dal Giappone

(di Francesco Gallo) ROMA, 31 GEN - Si fa presto a dire ramen. Di questo piatto, complesso e aromatico, ce n'è una variante per ogni regione giapponese e ognuno poi ha la sua personalissima ricetta. Ma comunque se vi piace mangiarlo e cucinarlo non perdete RAMEN HEADS di Koki Shigeno, più che un documentario un vero e proprio atto d'amore verso questa pietanza in cui ormai si misurano anche i cuochi italiani più coraggiosi. Che cosa ci rivela RAMEN HEADS disponibile su #iorestoinSALA da lunedì 1 febbraio? Ci rivela, passo dopo passo, i segreti dei migliori chef di questa zuppa del Giappone, a partire da quel Tomita Osamu considerato l'imperatore indiscusso di questo piatto. Sarà proprio lui, eletto miglior chef di ramen del Giappone per tre anni consecutivi, ad accompagnarci all'interno del suo mondo, condividendo il suo approccio ossessivo, maniacale, volto alle creazione del ramen perfetto. E questo attraverso la costante ricerca degli ingredienti migliori disponibili sul mercato. Per far capire quanto è grande la fama di Tomita Osamu va detto che il suo ristorante il Tomita Ramen, che si trova nella città di Matsudo e ha solo undici posti, è un luogo di culto tra i più visitati in Giappone tanto che ha dovuto sviluppare un sistema di biglietteria digitalizzato per fare la fila. Oltre al Tomita, RAMEN HEADS mostra ovviamente anche altri cinque importanti ristoranti di ramen in Giappone, ognuno con una propria filosofia e sapore, esemplificando i vari aspetti del mondo e delle caratteristiche di questo piatto. A presentare il documentario in diretta streaming al pubblico di #iorestoinSALA sarà - lunedì 1 febbraio alle ore 20.30 - lo chef milanese Luca Catalfamo, giudicato tra i più creativi della sua generazione. Dopo aver girato tutto il Giappone per apprendere le numerose ricette tradizionali esistenti, ha aperto proprio a Milano due apprezzatissimi ristoranti specializzati in ramen (Casa Ramen e Casa Ramen Super). Con lui Sabrina Baracetti del Far East Film Festival. La diretta sarà, come di consueto, visibile anche sulle pagine Facebook di ognuno dei cinema aderenti a www.iorestoinsala.it. (ANSA).